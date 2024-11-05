Радий Хабиров встретился в селе Иглино с семьями погибших на СВО военнослужащих.

«Ваши сыновья и мужья отдали свою жизнь за Родину. Вы можете ими гордиться. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Это настоящие герои. Наша главная задача — помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей».