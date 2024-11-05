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Радий Хабиров встретился в селе Иглино с семьями погибших на СВО военнослужащих

Радий Хабиров встретился в селе Иглино с семьями погибших на СВО военнослужащих.

Источник: Башинформ

5 ноября в селе Иглино Иглинского района Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с семьями погибших военнослужащих Руслана Баширова, Альфреда Кабирова, Виталия Коломасова, Алексея Кулакова, Максима Медведева, Владислава Михайлова, Владимира Пашенцева, Станислава Петрутик, Антона Пешкова, Салавата Гаязова, Михаила Дубровина и Дениса Фатхутдинова.

Руководитель региона выразил искренние соболезнования родителям, супруге погибших военнослужащих и вручил ордена генерала Шаймуратова, которыми погибшие бойцы удостоены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

«Ваши сыновья и мужья отдали свою жизнь за Родину. Вы можете ими гордиться. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Это настоящие герои. Наша главная задача — помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей».

сказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана также напомнил, что в Республиканском кардиоцентре разработали программу оздоровления и реабилитации родителей погибших участников СВО.

«Не стесняйтесь, обращайтесь в администрацию района, они выделят транспорт, вам надо подлечить свое здоровье, понимаю, что сыновей и мужей уже не вернуть, но надо жить дальше. Администрации муниципалитетов всегда должны быть на связи с родителями погибших ребят, их семьями, оказывать им помощь», — отметил Радий Хабиров.

По словам главы администрации Иглинского района Гюзель Насыровой, семьям погибших помощь оказывают сельские советы и сами жители населенных пунктов, любая просьба родителей и жен военнослужащих не остается без внимания.

Глава республики также рассказал, что в Уфе обязательно будет построен свой мемориал в память о погибших участниках СВО.

Мамы и жены погибших бойцов поблагодарили Радия Хабирова за заботу и внимание и отметили, что всегда чувствуют поддержку со стороны местных властей.