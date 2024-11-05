Нижегородский губернатор Глеб Никитин обратился к уходящим на СВО добровольцам

Мероприятие состоялось на площади Народного Единства. Перед бойцами выступил с речью губернатор Глеб Никитин. Он напомнил добровольцам символичность места, где организовали церемонию: именно у стен нижегородской крепости собиралось в путь Народное ополчение. С момента этих событий прошло более 400 лет, однако их значимость, как уточнил губернатор, продолжает расти.