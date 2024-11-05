Нижегородский губернатор Глеб Никитин обратился к уходящим на СВО добровольцам

Церемония отправки военнослужащих в зону СВО прошла в Нижнем Новгороде 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Мероприятие состоялось на площади Народного Единства. Перед бойцами выступил с речью губернатор Глеб Никитин. Он напомнил добровольцам символичность места, где организовали церемонию: именно у стен нижегородской крепости собиралось в путь Народное ополчение. С момента этих событий прошло более 400 лет, однако их значимость, как уточнил губернатор, продолжает расти.
Глава поблагодарил военнослужащих, а также рассказал о регулярной поддержке, которую оказывает регион. В частности, был направлен очередной гуманитарный груз. Помимо этого конвоя нижегородское правительство совместно с координационным центром уже отправило бойцам свыше 430 конвоев гумпомощи и более 240 авто на нужды СВО.
Ранее мы писали, что 45 тонн гуманитарной помощи отправили из Нижегородской области на СВО и в ДНР.