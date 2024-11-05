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Появилось видео установки минного шлагбаума в Курской области

Появилось видео, как десантники-разведчики перекрыли один из прорывов в Курскую область минным шлагбаумом.

На кадрах, снятых с дрона, видно, как военные за канат растягивают в проходе между танковыми надолбами ленту с минами. Потом — они уходят с территории. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Мины российские военные поставили на одном из маршрутов, по которому украинские военные пытались проникнуть в Курскую область, сообщало ранее Минобороны.

Заграждения поставили на одном из участков линии боевого соприкосновения около населенного пункта Новый Путь Глушковского района.

В Минобороны указывали, что мины поставили «для недопущения подхода резервов противника через государственную границу». «Звезда» сообщала, что минный шлагбаум ставили двое военных с позывными «Порш» и «Почта» под прикрытием огня артиллерии. Телеканал сообщил, что минные заграждения российские военные нашли на позициях противника.