Появилось видео установки минного шлагбаума в Курской области

На кадрах, снятых с дрона, видно, как военные за канат растягивают в проходе между танковыми надолбами ленту с минами. Потом — они уходят с территории. Видео опубликовал телеканал «Звезда».
Мины российские военные поставили на одном из маршрутов, по которому украинские военные пытались проникнуть в Курскую область, сообщало ранее Минобороны.
Заграждения поставили на одном из участков линии боевого соприкосновения около населенного пункта Новый Путь Глушковского района.
В Минобороны указывали, что мины поставили «для недопущения подхода резервов противника через государственную границу». «Звезда» сообщала, что минный шлагбаум ставили двое военных с позывными «Порш» и «Почта» под прикрытием огня артиллерии. Телеканал сообщил, что минные заграждения российские военные нашли на позициях противника.