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В Минобороны рассказали о срыве планов ВСУ по захвату Запорожской АЭС

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции «Короткое замыкание» по захвату Запорожской АЭС, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Источник: © РИА Новости

«Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции “Короткое замыкание”, — сказал Кириллов на брифинге.

«В данной операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Для достижения поставленной цели предполагалось задействование РСЗО HIMARS и ударных беспилотных комплексов», — добавил генерал.

Как отметил Кириллов, «благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован».