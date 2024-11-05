В Минобороны рассказали о срыве планов ВСУ по захвату Запорожской АЭС

«Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции “Короткое замыкание”, — сказал Кириллов на брифинге.
«В данной операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Для достижения поставленной цели предполагалось задействование РСЗО HIMARS и ударных беспилотных комплексов», — добавил генерал.
Как отметил Кириллов, «благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован».