Региональные выплаты нижегородским добровольцам увеличили до 3 млн рублей

Губернатор напомнил также, что в регионе внесли изменения в правила предоставления земельных участков участникам СВО, теперь сертификат на получение 10 соток земли под личное подсобное хозяйство доброволец получает в день заключения контракта. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», сам участок доброволец сможет получить через два года.