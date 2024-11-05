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Региональные выплаты нижегородским добровольцам увеличили до 3 млн рублей

В Нижегородской области размер региональных выплат добровольцам, которые пойдут на СВО, увеличивают с 5 ноября 2024 года до 3 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале, что суммарное денежное вознаграждение при заключении контракта с Минобороны России в военкоматах Нижнего Новгорода может составить около 5,5 млн рублей.

Глеб Никитин добавил, что решение об увеличении размера выплат приняли в том числе после открытия Фонда народного единства. По его словам, с первых дней работы фонда бизнес активно включился в его работу.

Губернатор напомнил также, что в регионе внесли изменения в правила предоставления земельных участков участникам СВО, теперь сертификат на получение 10 соток земли под личное подсобное хозяйство доброволец получает в день заключения контракта. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», сам участок доброволец сможет получить через два года.