В Минусинске похоронят погибшего бойца СВО Андрея Старцева

Уроженец Минусинска Андрей Старцев погиб на СВО. Об этом сообщили в соцсетях местной администрации.
По информации мэрии, прощание с бойцом состоится 6 ноября с 11 до 12 часов в Центре культурного развития.
Сколько было лет погибшему, из-за чего умер, а также когда — не сообщается. Также не приводится никаких сведений из биографии.
«Администрация города выражает искренние соболезнования семье и всем близким бойца. Это невосполнимая, тяжелая утрата для всех, кто знал и любил Андрея», — говорится в сообщении.