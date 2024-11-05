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В Минусинске похоронят погибшего бойца СВО Андрея Старцева

Подробностей о погибшем бойце не приводится.

Уроженец Минусинска Андрей Старцев погиб на СВО. Об этом сообщили в соцсетях местной администрации.

По информации мэрии, прощание с бойцом состоится 6 ноября с 11 до 12 часов в Центре культурного развития.

Сколько было лет погибшему, из-за чего умер, а также когда — не сообщается. Также не приводится никаких сведений из биографии.

«Администрация города выражает искренние соболезнования семье и всем близким бойца. Это невосполнимая, тяжелая утрата для всех, кто знал и любил Андрея», — говорится в сообщении.