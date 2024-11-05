В Прикамье простились с погибшим на СВО стрелком-сапёром Николаем Каменских

В начале ноября стало известно, что мужчина погиб в ходе боевых действий. Он скончался 17 мая 2024 года. Военную службу по контракту он проходил в должности стрелка-сапёра в штурмовой роте. Прощание с военнослужащим состоялось на его малой родине, в Оханском КДЦ.