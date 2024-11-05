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В Прикамье простились с погибшим на СВО стрелком-сапёром Николаем Каменских

Он погиб в мае 2024 года.

Источник: администрация Оханского городского округа

Прощание со стрелком-сапёром Николаем Каменских, погибшим на специальной военной операции, прошло в Пермском крае, сообщает администрация Оханского округа.

Как рассказывает муниципалитет, мужчина проходил срочную службу в пограничных войсках в должности снайпера, получил образование водителя. До заключения он работал по специальности в лесоохране государственного лесного хозяйства. Николай заключил контракт и отправился в зону СВО в октябре 2023 года.

В начале ноября стало известно, что мужчина погиб в ходе боевых действий. Он скончался 17 мая 2024 года. Военную службу по контракту он проходил в должности стрелка-сапёра в штурмовой роте. Прощание с военнослужащим состоялось на его малой родине, в Оханском КДЦ.

Руководитель аппарата администрации округа Сергей Лузин и муниципалитет выразили соболезнования родным и близким Николая.