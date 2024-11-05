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Newsweek: Россия применяет новое оружие в гонке беспилотников с Украиной

Сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз после изучения остатков российских беспилотников, запущенных в предыдущие несколько дней, заявили, что Россия добавила новый элемент к своим дронам для усиления воздействия удара, пишет Брендан Коул в статье для Newsweek.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Эксперты на Украине 29 октября заявили, что Россия начала оснащать свои беспилотники термобарическими боеголовками, которые вызывают более разрушительные взрывы, говорится в статье Newsweek. Кроме того, на них были установлены российские навигационные блоки «Комета» и китайские пульты управления, добавляет автор.

По мнению издания, хотя пока рано оценивать эффективность изменений российских БПЛА, важны ущерб и психологическое воздействие от их применения.

Коул также пишет, что «Росэлектроника», дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата «Ростех», разработала покрытие для термобарических артиллерийских установок, поглощающее радиоволны. Это делает их невидимыми для современных систем наведения и тепловизионных приборов.

В апреле 2024 года в сети появилось видео украинского FPV-дрона, атакующего удерживаемое Россией здание термобарическими боеприпасами. А полгода назад Москва, возможно, начала применять на Украине аналогичные боеголовки, пишет Коул.

По сведениям Министерства обороны Британии, в сентябре Россия запустила 1300 дронов-камикадзе. В октябре, как утверждают украинские чиновники, этот показатель уже превысил 2000.

Термобарические боеприпасы (также боеприпасы объемного взрыва, или объемно-детонирующие боеприпасы) используют распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака. При этом создается колоссальное давление и температура до 3000 градусов. Термобарические боеприпасы больших калибров сравнимы по мощности со сверхмалыми тактическими ядерными боеприпасами, но не обладают радиационным эффектом поражения. Из-за мощной ударной волны и более выраженной отрицательной полуволны давления, чем у обычных взрывчатых веществ, термобарические боеприпасы также называют «вакуумными».