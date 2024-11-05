Newsweek: Россия применяет новое оружие в гонке беспилотников с Украиной

Термобарические боеприпасы (также боеприпасы объемного взрыва, или объемно-детонирующие боеприпасы) используют распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака. При этом создается колоссальное давление и температура до 3000 градусов. Термобарические боеприпасы больших калибров сравнимы по мощности со сверхмалыми тактическими ядерными боеприпасами, но не обладают радиационным эффектом поражения. Из-за мощной ударной волны и более выраженной отрицательной полуволны давления, чем у обычных взрывчатых веществ, термобарические боеприпасы также называют «вакуумными».