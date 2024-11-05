В Каменске-Уральском простятся с 32-летним стрелком, погибшим на спецоперации

В Каменске-Уральском простятся с 32-летним стрелком мотострелковой роты. Вячеслав Голошейкин погиб при выполнении боевой задачи на спецоперации. Об этом сообщили в администрации города.
Свердловчанин родился в Каменске-Уральском. Он окончил школу № 27. Работал монтажником и электриком. Близкие вспоминают его веселым, отзывчивым и позитивным человеком. 28 сентября бойца не стало.
— За мужество, отвагу и честь, проявленные в ходе боя, Вячеслав Голошейкин представлен к ордену Мужества, посмертно, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.
Прощание с Вячеславом Голошейкиным пройдет 6 ноября. Захоронение воина будет организовано на Ивановском кладбище в 12.00 на Аллее воинов.