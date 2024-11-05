Заместитель главы администрации Курска вступил в отряд «Барс — Курск»

Решение о создании добровольческого отряда «Барс-Курск» на территории Курской области было принято в августе. Основной функцией отряда стало обеспечение безопасности в отселенных районах, а также на других территориях Курской области. Глава региона Алексей Смирнов сообщал, что добровольцы пройдут обучение, получат необходимое вооружение, а также будут действовать в тесном взаимодействии с армией и штабом КТО, что обеспечит эффективную координацию и защиту гражданской инфраструктуры. В задачи отряда входит не только обеспечение безопасности, но и участие в жизнеобеспечении отселенных районов, чтобы поддержать оставшихся людей. Бойцам гарантировано сохранение основных мест работы.