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Заместитель главы администрации Курска вступил в отряд «Барс — Курск»

КУРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Курска Андрей Ковалев пополнил ряды добровольческого отряда «Барс-Курск». Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Куцак по итогам расширенного оперативного совещания.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Идет комплектование добровольческого отряда “Барс — Курск”. Многие бойцы уже подписали контракты с Минобороны. В их числе — мой заместитель Андрей Ковалев. Он будет выполнять поставленные оперативным штабом задачи», — сказал Куцак.

По его словам, безопасность жителей Курска является приоритетной задачей для властей.

Решение о создании добровольческого отряда «Барс-Курск» на территории Курской области было принято в августе. Основной функцией отряда стало обеспечение безопасности в отселенных районах, а также на других территориях Курской области. Глава региона Алексей Смирнов сообщал, что добровольцы пройдут обучение, получат необходимое вооружение, а также будут действовать в тесном взаимодействии с армией и штабом КТО, что обеспечит эффективную координацию и защиту гражданской инфраструктуры. В задачи отряда входит не только обеспечение безопасности, но и участие в жизнеобеспечении отселенных районов, чтобы поддержать оставшихся людей. Бойцам гарантировано сохранение основных мест работы.