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Дрон попал в жилой дом в Белгороде

Пострадал один человек. На одном из этажей дома возник пожар.

Источник: Настоящий Гладков

Дрон ВСУ попал в многоквартирный дом в Белгороде, по предварительной информации, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчину с осколочным ранением ноги везут в больницу.

Загорелись три квартиры, сообщил Гладков.

Он также выложил фотографии последствий атаки. На них виден пожар в двух соседних окнах на четвертом этаже многоквартирного дома. Под ними стоит пожарная машина.

Повреждения также получили окна других квартир и обшивка дома.

После начала военной операции Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Вооруженных сил Украины.