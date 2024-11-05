Дрон попал в жилой дом в Белгороде

Дрон ВСУ попал в многоквартирный дом в Белгороде, по предварительной информации, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мужчину с осколочным ранением ноги везут в больницу.
Загорелись три квартиры, сообщил Гладков.
Он также выложил фотографии последствий атаки. На них виден пожар в двух соседних окнах на четвертом этаже многоквартирного дома. Под ними стоит пожарная машина.
Повреждения также получили окна других квартир и обшивка дома.
После начала военной операции Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Вооруженных сил Украины.