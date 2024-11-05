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Минобороны показало уничтожение техники ВСУ в Курской области

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — говорится в сообщении.

Минобороны также опубликовало видео с работой экипажа.