Керчь простилась с двумя героями спецоперации

«Сегодня Керчь простилась с земляками, участниками специальной военной операции, погибшими при исполнении долга по защите нашего Отечества. Они — настоящие герои, отдавшие свои жизни за Родину», — написал Каторгин в своем Telegram-канале.
Максим Пугачев родился в Керчи в 1991 году, закончил местную школу и профессиональное училище. Весной 2023 года подписал контракт с Минобороны и стал наводчиком отделения захвата 67 штурмовой роты «Z».
«Полученные боевые ранения не сломили дух бойца. Максим не раз проявлял храбрость и мужество. В одном из боев в критическом сближении с противником, принял огонь на себя. Его жертва позволила сохранить жизни его товарищей».
Александр Казеев родился в городе в 1979 году. Также учился в одной из керченских школ, получил профессию газоэлектросварщика в местном профучилище, работал на заводе имени Войкова. В 1997 году проходил срочную службу в Севастополе и в Ялте.
На спецоперацию Александр ушел добровольцем. Погиб на Курском направлении.