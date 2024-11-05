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Что известно об атаке дрона на многоквартирный дом в Белгороде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в Белгороде, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадал один мирный житель.

ТАСС собрал основное о последствиях атаки.

Обстоятельства ЧП

ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в Белгороде.

В результате удара загорелись три квартиры.

На месте работают оперативные службы.

Очаг возгорания локализовали, сообщил в Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

По его словам, на месте организовали информационный центр.

Демидов сообщил о временном перекрытии газоснабжения. После проверки работы системы в каждом жилом помещении подача газа возобновится.

Как только позволит обстановка, управы начнут поквартирный обход.

Пострадавшие

По предварительной информации, пострадал один мирный житель.

Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2.