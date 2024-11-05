Что известно об атаке дрона на многоквартирный дом в Белгороде

По предварительной информации, пострадал один мирный житель.
ТАСС собрал основное о последствиях атаки.
Обстоятельства ЧП
ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в Белгороде.
В результате удара загорелись три квартиры.
На месте работают оперативные службы.
Очаг возгорания локализовали, сообщил в Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.
По его словам, на месте организовали информационный центр.
Демидов сообщил о временном перекрытии газоснабжения. После проверки работы системы в каждом жилом помещении подача газа возобновится.
Как только позволит обстановка, управы начнут поквартирный обход.
Пострадавшие
По предварительной информации, пострадал один мирный житель.
Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2.