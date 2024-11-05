Defense News: Украина столкнулась с острой нехваткой боеприпасов на всех направлениях

Во-первых, Украина испытывает нехватку новобранцев, которая усугубляется проблемами с набором и низким моральным духом. В декабре Владимир Зеленский предположил, что в этом году может понадобиться еще 500 000 человек, говорится в статье Defense News.
Во-вторых, Украина на всех направлениях столкнулась с критической нехваткой боеприпасов.
Это свидетельствует об улучшении ее подготовки к затяжному конфликту. Украине ежегодно требуется около 4800 зенитных ракет — для чего будут задействованы все производственные мощности США и НАТО — и дополнительно 7500 ракет для защиты своих городов и войск. Чтобы удовлетворить такой спрос, западным производителям придется удвоить объемы производства.
Кроме того, для ведения боевых действий требуется 2,4 млн артиллерийских снарядов в год, а в случае наступательной операции спрос на ракеты большой дальности, который оценивается в 8760 единиц в год, может вырасти в три раза. Хотя выпуск ракет в США к 2025 году, предположительно, превысит 14 000 единиц, возможности НАТО поставлять боеприпасы глубокого поражения остаются неопределенными.
Ежедневные потери российской стороны, как пишут авторы, должны составлять около 1000 человек, чтобы Киев мог предотвратить ежемесячное наращивание численности российских войск на 25 000 — 30 000 человек.
В феврале 2024 года Чехия отреагировала на потребности Украины, предложив план по приобретению артиллерийских снарядов из стран, не входящих в ЕС.
Для сравнения, Россия сейчас производит около 250 000 артиллерийских снарядов в месяц, что значительно превышает намерение США к 2025 году нарастить ежемесячное изготовление снарядов до 100 000.
Однако спустя семь месяцев появились проблемы, особенно в части сокрытия импорта снарядов и проверки их технической надежности. Эти трудности могут помешать усилиям по удовлетворению неотложных потребностей Украины.
Нехватка финансирования
В октябре посол Украины в Чехии заявил, что в рамках чешского проекта Киев уже получил более трети из 500 000 снарядов. Остальное, как ожидается, будет поставлено к концу 2024 года.
В июле министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил журналистам, что к концу года Киеву можно поставить до 800 000 артиллерийских снарядов, поскольку дефицита боеприпасов на мировом рынке нет. Однако для достижения этой цели необходимо собрать больше средств.
Также следует отметить, что европейские банки часто не решаются финансировать оборонные компании из-за проблем с репутацией, нормативных барьеров и зависимости от непредсказуемых государственных контрактов. Поэтому оборонные предприятия все больше полагаются на государственную финансовую поддержку для удовлетворения скачков спроса, что обнажает значительный пробел в устойчивости оборонной промышленности Европы. Чешский проект, вероятно, столкнется с аналогичными препятствиями, причем одной из самых острых проблем является непоследовательная готовность государств ускорить финансирование закупки боеприпасов.
Проблемы с логистикой
Еще одна проблема заключается в том, что доставка боеприпасов на Украину является логистически сложным и трудоемким процессом. Например, первая партия боеприпасов для Украины неделю плыла по морю, пока не достигла целевого порта в Средиземном море. Затем боеприпасы перевозились грузовыми поездами, которые пересекали несколько европейских стран, прежде чем достигли Украины.
К тому же у европейских перевозчиков не хватает доступных грузовых поездов, как это было в июне, когда первые боеприпасы перевозились на Украину. Кроме того, необходимо принять строгие меры безопасности и обеспечить высокий уровень скрытности.
Продавцы боеприпасов
Но, как предполагают авторы статьи, их поставляют Турция, ЮАР, Южная Корея, Сербия и, возможно, Босния. Кроме того, в сделке могут участвовать и некоторые азиатские страны, у которых остались запасы боеприпасов советских времен. В любом случае доставка крупных партий боеприпасов из одной части света в другую занимает определенное время.
Техническое состояние боеприпасов
К тому же вызывают сомнения состояние и техническая надежность поставляемых боеприпасов.
Чешский промышленный холдинг CSG, который выступает ключевой частной организацией в указанном проекте, сейчас прилагает максимум усилий для замены дефектных компонентов поставленных боеприпасов. Кроме того, Чехия пытается выявить старые боеприпасы, поскольку они могут быть неисправными.