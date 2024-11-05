Defense News: Украина столкнулась с острой нехваткой боеприпасов на всех направлениях

Кроме того, для ведения боевых действий требуется 2,4 млн артиллерийских снарядов в год, а в случае наступательной операции спрос на ракеты большой дальности, который оценивается в 8760 единиц в год, может вырасти в три раза. Хотя выпуск ракет в США к 2025 году, предположительно, превысит 14 000 единиц, возможности НАТО поставлять боеприпасы глубокого поражения остаются неопределенными.