Ход операции по уничтожению ВСУ
Группировка войск «Север» отразила шесть атак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка, также сорвав атаки ВСУ у Леонидово и Плехово. Подразделения продолжили наступление, нанося поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 200 человек, боевая машина пехоты, четыре боевых бронированных машины, два миномета и один автомобиль. Двое украинских военнослужащих сдались в плен.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 29 800 человек. Уничтожено 184 танка, 107 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 082 боевые бронированные машины, 809 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
План ВСУ по захвату Курской АЭС
Минобороны РФ сообщило, что Украина планировала захват Курской АЭС, задействовав 20 тыс. военных, 27 танков, 50 бронемашин, артиллерию и РСЗО. Украина планировала захват Курской АЭС, чтобы вызвать радиоактивное заражение территории РФ, однако в случае крупной аварии радиоактивные вещества могли бы распространиться по значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Установка минного шлагбаума в Курской области
Российские десантники установили минный шлагбаум, перекрыв маршрут прорыва ВСУ в Курскую область около населенного пункта Новый Путь. Операция, прошедшая под прикрытием артиллерии, восстановила контроль над госграницей.
Комплектование добровольческого отряда «Барс-Курск»
Замглавы администрации Курска Андрей Ковалев вступил в добровольческий отряд «Барс-Курск», сообщил мэр Игорь Куцак в своем Telegram-канале. Отряд создан для обеспечения безопасности и взаимодействует с армией и штабом КТО. Добровольцы проходят обучение, и им гарантировано сохранение основных мест работы. Безопасность жителей Курска является приоритетной задачей для властей.
Обстрел сахарного завода
Следователи возбудили уголовное дело против боевиков ВФУ, обстрелявших 2 ноября сахарный завод ООО «Белсахар» в Курской области. По данным СК РФ, удар был нанесён с дрона, к которому было прикреплено взрывное устройство. В результате обстрела пострадали 4 мирных жителя, также повреждения получили транспортные средства. В ходе расследования будут выявлены все причастные к преступлению.