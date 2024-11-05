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Дроны ВСУ атаковали гостиницу в Энергодаре и частный дом в Токмаке

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Гостиница в Энергодаре и частный дом в Токмаке Запорожской области атакованы БПЛА украинских войск во вторник, сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Около 16.00 зафиксирована атака вражеского беспилотника. Удар пришелся по частному сектору, повреждены окна жилого дома, крыша гаража и гражданский автомобиль. Пострадавших нет», — написал он.

Кроме того, украинский дрон атаковал гостиницу в Энергодаре, никто не пострадал, уточнил губернатор.

«В 16.20 противник атаковал беспилотником территорию гостиницы в Энергодаре. Детонации боеприпаса и возгорания не произошло. В 17.00 украинская сторона попыталась атаковать беспилотником жилой многоквартирный дом. В обоих случаях разрушений и пострадавших нет», — заключил Тицкий.