Дроны ВСУ атаковали гостиницу в Энергодаре и частный дом в Токмаке

«В 16.20 противник атаковал беспилотником территорию гостиницы в Энергодаре. Детонации боеприпаса и возгорания не произошло. В 17.00 украинская сторона попыталась атаковать беспилотником жилой многоквартирный дом. В обоих случаях разрушений и пострадавших нет», — заключил Тицкий.