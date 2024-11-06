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Рогов: войска РФ продвигаются к южному пригороду Курахово

Российские военные занимают новые позиции.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные продвигаются к южному пригороду Курахово в Донецкой народной республике, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что ВС РФ занимают новые позиции.

«Наши войска продвигаются к южному пригороду Курахово, оттесняя противника и занимая новые позиции», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что за 24 часа под контроль военных РФ перешёл плацдарм между населёнными пунктами Максимовка и Трудовое, которые расположены неподалёку от Курахово. По его словам, речь идёт о 15 квадратных километрах.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики приступили к основной фазе освобождения города Курахово.

По данным военкоров, военные намерены взять населённый пункт в окружение и перерезать пути снабжения находящейся там группировки Вооружённых сил Украины.