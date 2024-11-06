Рогов: войска РФ продвигаются к южному пригороду Курахово

Российские военные продвигаются к южному пригороду Курахово в Донецкой народной республике, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что ВС РФ занимают новые позиции.
«Наши войска продвигаются к южному пригороду Курахово, оттесняя противника и занимая новые позиции», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Он также отметил, что за 24 часа под контроль военных РФ перешёл плацдарм между населёнными пунктами Максимовка и Трудовое, которые расположены неподалёку от Курахово. По его словам, речь идёт о 15 квадратных километрах.
Ранее сообщалось, что российские штурмовики приступили к основной фазе освобождения города Курахово.
По данным военкоров, военные намерены взять населённый пункт в окружение и перерезать пути снабжения находящейся там группировки Вооружённых сил Украины.