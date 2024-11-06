Пленный: командиры ВСУ угрожают стрелять по своим в случае их отступления

Сдавшийся в плен в Курской области украинский военный Владимир Николенко рассказал РИА Новости, что командование ВСУ в открытых радиопереговорах отдает приказы обстреливать своих, если они попытаются отступить.
По его словам, при штурме позиций было слышно, как командиры предупреждали солдат, что в случае отхода они попадут под огонь своего же отряда. Николенко подчеркивает, что такие распоряжения, по сути, превращают командование в «заградотряд», бойцы не имеют возможности укрыться или отступить.
Ранее стало известно, что пленных из Вооруженных сил Украины, которые не причастны к преступлениям, начали освобождать из мест заключения.