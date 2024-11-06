Гаубицы «Мста-С» уничтожили укрепрайоны и расчеты БПЛА ВСУ в зоне СВО

«Подготовка огневой позиции к выполнению задачи, ориентирую орудие в основное направление стрельбы, мне передают координаты цели, я просчитываю их, связываюсь с глазами, которые в небе, и получается даю первый, после первого выстрела проходит секунд 30, дают корректировку, и по этой корректировке даем еще. По своему опыту скажу, с третьего снаряда залетает прям отлично», — добавил старший офицер батареи с позывным Кайман.