Гаубицы «Мста-С» уничтожили укрепрайоны и расчеты БПЛА ВСУ в зоне СВО

В ведомстве отметили, что российские военнослужащие уничтожили бронетехнику, в том числе поставленную странами НАТО, замаскированные укрепрайоны и расчеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ, наносящих удары по мирному населению.
«Цели различные бывают: живая сила, расчеты БПЛА, какая цель будет, такую и поражаем. Машина эта на базе танка Т-80. Эта погода для нее нормальна, проходима, никаких проблем», — заявил командир расчета с позывным Молчун.
При этом бойцы артиллерийского подразделения группировки уничтожают выявленные цели во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку целей и корректировку огня.
«Работаем по укрепрайонам противника и бронетехнике. Неоднократно спасала защита, так как дроны постоянно здесь летают, в основном FPV-дроны, а ближе к сумеркам летает уже “Баба-Яга”, — сказал командир батареи с позывным Белый.
Отмечается, что при выполнении боевых задач расчетами 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе ВСУ. Также артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника.
«Подготовка огневой позиции к выполнению задачи, ориентирую орудие в основное направление стрельбы, мне передают координаты цели, я просчитываю их, связываюсь с глазами, которые в небе, и получается даю первый, после первого выстрела проходит секунд 30, дают корректировку, и по этой корректировке даем еще. По своему опыту скажу, с третьего снаряда залетает прям отлично», — добавил старший офицер батареи с позывным Кайман.
Ранее, 21 октября, российские гаубицы «Мста-С» уничтожили бронетехнику и укрытия ВСУ в зоне спецоперации. Корректировка ударов артиллерии и контроль выполнялись с помощью беспилотников.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».