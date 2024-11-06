Минобороны сообщило об уничтожении живой силы и бронетехники ВСУ

«Расчеты реактивных систем залпового огня “Ураган” артиллерии группировки войск “Восток” нанесли удары по скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ на угледарском участке южнодонецкого направления специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что расчет РСЗО «Ураган» быстро выдвинулся на боевую позицию, где привел пусковую установку в боевое положение и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по скоплению живой силы и техники противника, обнаруженному северо-западнее Угледара.
Как рассказали в оборонном ведомстве, с начала спецоперации РСЗО «Ураган» зарекомендовали себя с наилучшей стороны, артиллеристы отмечают высокую проходимость, простоту эксплуатации и боевую эффективность системы на передовой. «Стреляли по натовской технике — разведывательная машина Scorpion. Она из стороны в сторону ездила, мы по ней попасть не могли. Потом мы ее зацепили, а затем точным попаданием уничтожили», — рассказал командир боевой машины с позывным Орел.
Боец отметил, что машина хорошо показывает себя даже в суровых условиях. «Грязь, не грязь — она уверенно идет, ни разу не подводила», — уточнил он.