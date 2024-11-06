Минобороны сообщило об уничтожении живой силы и бронетехники ВСУ

Как рассказали в оборонном ведомстве, с начала спецоперации РСЗО «Ураган» зарекомендовали себя с наилучшей стороны, артиллеристы отмечают высокую проходимость, простоту эксплуатации и боевую эффективность системы на передовой. «Стреляли по натовской технике — разведывательная машина Scorpion. Она из стороны в сторону ездила, мы по ней попасть не могли. Потом мы ее зацепили, а затем точным попаданием уничтожили», — рассказал командир боевой машины с позывным Орел.