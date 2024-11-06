«Это наш долг»: хабаровские мобилизованные рассказали об участии в СВО

— Мы были на блокпосту, начались массированные артприлеты по нам. Я товарища прикрыл, утянул его в окоп. Тогда ранение получил в плечо. Не сильное, но боль была, конечно. На адреналине особо ничего не понимаешь, просто действуешь. Я получил медаль «За храбрость» второй степени. Героем я себя не считаю. «Звездиться» — это не наше. Наше дело — задачу выполнять поставленную. Вот мой брат младший, он, возможно, герой, он тут много чего пережил и повидал. У него был случай, когда ракета прилетела прямо в его единицу техники. Он сам успел выпрыгнуть и мехвода вытянуть.