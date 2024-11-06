«Это наш долг»: хабаровские мобилизованные рассказали об участии в СВО

21 сентября 2022 года указом Владимира Путина в России была объявлена частичная мобилизация. Хабаровчане, как и все истинные патриоты нашей страны, не остались равнодушными. Получив повестки, они отправились на учения, где закаляли свой дух и оттачивали навыки, чтобы быть готовыми к любым испытаниям. Затем с гордостью и решимостью они отправились за ленточку, где отстаивают интересы страны. Во время визита в зону спецоперации заместитель главного редактора ИА AmurMedia Любовь Ахремцова встретилась с мобилизованными из Хабаровска, которые поделились с ней своими историями.
«Вместе до конца»: о братской любви, которая сильнее смерти
Житель Хабаровска Максим (имя изменено — прим. ред.) занимался ремонтом машин. С юных лет он знал, что значит быть настоящим мужчиной — работать и надеяться только на себя. После 9 класса он окончил Хабаровский автомеханический колледж, а затем отдал долг Родине. Вернувшись домой после армии, он устроился на работу. А в сентябре 2022 года ему пришла повестка. Страха не было, была только твердая решимость. Ведь в зоне СВО находился его младший брат — единственный близкий человек. Максим понял, что должен быть рядом с братом, защищать свою страну вместе с ним.
— Я — сирота, без жены и детей. Детство было непростым, но в целом нормальным. Брат подписал контракт, его забрали в зону СВО сразу же. На тот момент ему было 18 лет. Я пошёл вслед за ним, ведь кроме него у меня никого нет, должен быть рядом, — отметил Максим.
Во время интервью Максим вспомнил один из дней в зоне спецоперации: шум снарядов оглушал, земля дрожала под ногами, а воздух наполнился запахом гари. Его сердце билось в бешеном ритме, но страх был отодвинут на второй план. В голове была только одна мысль: спасти товарища. Огонь с противной стороны обрушился на их позицию внезапно, застигнув всех врасплох. Максим, не задумываясь, бросился накрывать товарища своим телом.
— Мы были на блокпосту, начались массированные артприлеты по нам. Я товарища прикрыл, утянул его в окоп. Тогда ранение получил в плечо. Не сильное, но боль была, конечно. На адреналине особо ничего не понимаешь, просто действуешь. Я получил медаль «За храбрость» второй степени. Героем я себя не считаю. «Звездиться» — это не наше. Наше дело — задачу выполнять поставленную. Вот мой брат младший, он, возможно, герой, он тут много чего пережил и повидал. У него был случай, когда ракета прилетела прямо в его единицу техники. Он сам успел выпрыгнуть и мехвода вытянуть.
Также Максим поделился своими планами на будущее. После СВО хочет продолжить обучение в вузе и планирует создать семью.
— Я чувствовал гордость, что мы искореняем нацистов, которые творят бесчинство, которые с 14-го года уничтожали мирный народ. Мы не могли себе позволить остаться в стороне и бездействовать, — отметил Максим.
Подарок судьбы
До мобилизации Алексей (имя изменено — прим. ред.) трудился мастером в одной из хабаровских компаний. Жизнь текла размеренно, дом, работа — всё как у всех. Но судьба внесла свои коррективы в привычную жизнь. Во время частичной мобилизации пришла повестка, в день его рождения. Мама, как любая женщина, переживала, не хотела отпускать сына, но отец, истинный патриот, отнесся с пониманием. Алексей, не задумываясь, принял решение, он был готов встать на защиту Отечества.
— Я уже несколько раз был в отпуске. Когда уезжаешь, такое ощущение, что хочется сюда обратно. Уже скучаешь по людям, которые здесь. Мы здесь делаем одно общее дело, оно очень сильно объединяет людей. Здесь произошла переоценка ценностей. Когда закончится специальная операция, я вижу свою жизнь по-другому. Хочу стать офицером и продолжить служить в армии.
Луч доброты: история человека с большим сердцем
В начале сентября мы рассказали историю Сергея (имя изменено — прим. ред.) из Хабаровска. Он попал под частичную мобилизацию в сентябре 2022 года. В зоне спецоперации он выполняет важную задачу — оказывает помощь раненым до этапа эвакуации. На Донбассе я встретила Сергея одним из первых. Когда он увидел меня, глаза его загорелись, и он спросил: «Вы из Хабаровска? Частичка дома приехала». Меня удивила его искренность. Сергей излучает оптимизм, радуется мелочам и с задором общается. В его глазах я увидела доброту и надежду на счастливое будущее — свет, который невозможно погасить даже боевыми действиями.
— Я люблю Родину. Максимальное чувство патриотизма было в 2013 году, когда из-за наводнения в Хабаровске был введен режим ЧС. Я участвовал в спасательных работах, вот потом нас Сергей Кравчук, когда был заместителем мэра, награждал письмами. Потом в 2014—2015 служба в армии. Как раз начинался конфликт на Украине. Когда видел по телевизору или в интернете, как националисты издевались над мирными людьми, в душе разгоралось чувство несправедливости, — отметил Сергей.
Во время интервью молодой человек с гордостью вспоминал, как знания первой помощи, полученные им в свое время, пригодились в реальной жизни.
— Я занимался туризмом, всем понемногу. С 2016 года увлекался тактической медициной, даже не подозревая, что эти знания реально пригодятся в жизни. Когда объявили мобилизацию, страха не было, переживания появились потом. Но внутри меня горел огонек, и я понял, что должен пойти. Сейчас я здесь, на СВО, — отметил Сергей.
Сергей говорил о том, что после победы, о которой они все мечтают, жизнь для него снова заиграет яркими красками.
— Не знаю почему, но у меня такое ощущение, что после нашей победы города загудят от радости. Мы вернемся домой, к своим семьям, и наконец-то наступит долгожданное спокойствие. Сейчас, когда мужья и сыновья на СВО, у наших близких царит тревога, страх, недосып. Все это закончится, и мы снова сможем радоваться простым вещам. Победа придет, и все вернется на круги своя. В ноябре у меня родится ребенок. Это меня мотивирует отстаивать наши интересы. Я здесь для того, чтобы дети не жили в страхе и не прятались по подвалам во время обстрелов.
За родителей! За страну!
Приехав на СВО, автор заметки встретила бойцов в возрасте 18−20 лет, которые смело отправились в зону СВО добровольцами. Парни гордо стоят на защите интересов своей страны. Они готовы рисковать своей жизнью, чтобы обеспечить мир и безопасность. На мой вопрос «Почему вы здесь?», отвечали очень кратко и скромно: Я за родителей, за страну.
К сожалению, из-за определенных обстоятельств большое интервью с ребятами записать не удалось. Но короткое видео можно посмотреть здесь.