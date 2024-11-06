Олбани
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Были применены авиаракеты.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали замаскированную бронетехнику и бойцов Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает минобороны РФ.

Удар нанесли экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25. Были применены авиаракеты.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

В МО отметили, что пуски ракет осуществлялись парами с малых высот.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолётов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») нанесли удар по укрепрайону Вооружённых сил Украины.