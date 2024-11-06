Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Российские военные ликвидировали замаскированную бронетехнику и бойцов Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает минобороны РФ.
Удар нанесли экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25. Были применены авиаракеты.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
В МО отметили, что пуски ракет осуществлялись парами с малых высот.
Ранее сообщалось, что экипажи вертолётов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») нанесли удар по укрепрайону Вооружённых сил Украины.