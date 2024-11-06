Боевики «Правого сектора» сломали позвоночник жителю ДНР за поддержку РФ

«Меня, например, били за эти два с половиной года, что они там были. В 2022 там, в селе, [я] сказал, что придет Россия, поставит вас на колени. И вот там, в селе, были “доброжелатели”, которые им (боевикам) это все рассказали. Это был “Правый сектор”, как они представились. Можно сказать, меня поломали. Позвоночник поломали, колено», — сказал мужчина.