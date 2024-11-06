Олбани
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевики «Правого сектора» сломали позвоночник жителю ДНР за поддержку РФ

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Боевики «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) сломали позвоночник мирному жителю поселка Золотая Нива в ДНР за пророссийскую позицию. Об этом ТАСС рассказал сам пострадавший.

Источник: Reuters

«Меня, например, били за эти два с половиной года, что они там были. В 2022 там, в селе, [я] сказал, что придет Россия, поставит вас на колени. И вот там, в селе, были “доброжелатели”, которые им (боевикам) это все рассказали. Это был “Правый сектор”, как они представились. Можно сказать, меня поломали. Позвоночник поломали, колено», — сказал мужчина.

Он добавил, что после издевательств родным пришлось его выхаживать. Как рассказала журналистам жена пострадавшего, ее держали на контроле, проверяли мобильный телефон, угрожали расправой.

Российские 2 ноября войска спасли семейную пару из поселка Золотая Нива.