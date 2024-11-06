Военнослужащий из Заларинского района погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Заларинского района Приангарья погиб в зоне спецоперации. Алексея Елецкого проводили в последний путь накануне, 5 ноября, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил мэр МО Владимир Самойлович в своем тг-канале (18+), Алексей Геннадьевич родился 24 сентября 1981 года в поселке Яя Кемеровской области. Учился в Маниловской средней школе Аларского района. В 2006 году семья переехала в село Ханжиново Заларинского района.
Алексей рано начал трудовую деятельность, работал на различных предприятиях, чаще всего вахтовым методом.