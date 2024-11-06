Боец СВО из Новосибирска с позывным Мартин рассказал о силе молитвы

В эфире мужчина признался, что в периоды, когда «земля уходит из-под ног», обращается к молитвам. Он уверен, что именно они помогают. Был случай на службе, когда боец из ниоткуда слышал голос: «Обер-ни-сь». Сначала не поверил, но резко обернулся и понял: позади враг.