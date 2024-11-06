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Боец СВО из Новосибирска с позывным Мартин рассказал о силе молитвы

Новый выпуск программы «Сибирь фронтовая» сняли новосибирские телевизионщики.

Источник: Соцсети

Героем выпуска стал боец с позывным Мартин — на гражданке мужчина работал педагогом, но всегда мечтал стать военным.

В эфире мужчина признался, что в периоды, когда «земля уходит из-под ног», обращается к молитвам. Он уверен, что именно они помогают. Был случай на службе, когда боец из ниоткуда слышал голос: «Обер-ни-сь». Сначала не поверил, но резко обернулся и понял: позади враг.

«Тут либо он, либо я», — вспомнил боец.

Мартин сработал на опережение.

Стоит отметить, что боец по национальности — бурят, исповедует буддизм и шаманизм.