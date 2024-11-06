Экс-глава ОМВД Артёма отправляется на СВО, не дожидаясь приговора суда

Анатолий Захарчук — потомственный полицейский, который делал свою карьеру в МВД России. Службу он начал в 2002 году следователем Первореченского РУВД Владивостока. Через десять лет перешёл на службу в краевой Штаб УМВД, а в 2021 году возглавил отдел полиции в Артёме.