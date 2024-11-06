Экс-глава ОМВД Артёма отправляется на СВО, не дожидаясь приговора суда

Бывший начальник ОМВД по Артёму Анатолий Захарчук отправляется на службу в зону СВО, не дожидаясь завершения суда. Telegram-канал «ОПС-медиа» сообщил, что бывший полицейский, находящийся под следствием, подписал контракт с Министерством обороны России и готов отправиться на передовую, тем самым приостановив судебный процесс против него.
Артёмовский городской суд рассматривал уголовное дело в отношении Захарчука, обвиняемого по статье 286 Уголовного кодекса РФ — превышение должностных полномочий. По версии следствия, во время работы начальником ОМВД по Артёму он требовал от своих подчинённых «делиться» премиальными выплатами. Следствие утверждает, что общая сумма отобранных у сотрудников денег составила 500 тысяч рублей. Известно, что Захарчук уже возместил убытки потерпевшим.
Процесс, начатый в суде, ещё не был завершён, однако на днях Захарчук представил суду подписанный с Минобороны контракт, подтверждающий его отправку на СВО. Согласно законодательству, судебное разбирательство над ним будет приостановлено до его возвращения.
Анатолий Захарчук — потомственный полицейский, который делал свою карьеру в МВД России. Службу он начал в 2002 году следователем Первореченского РУВД Владивостока. Через десять лет перешёл на службу в краевой Штаб УМВД, а в 2021 году возглавил отдел полиции в Артёме.