В мэрии Каменска-Уральского проведут прием участников СВО

В администрации Каменска-Уральского проведут официальный прием участников специальной военной операции. Пообщаться с городскими чиновниками бойцы смогут в здании мэрии по адресу: улица Тевосяна, 1, кабинет 101, вход с высокого крыльца. Об этом сообщает портал KU66.RU.
Прием участников СВО пройдет 7 ноября с 10 до 11 часов. Принимать бойцов будут специалисты прокуратуры Каменска-Уральского и представитель городского филиала государственного фонда «Защитники Отечества». На приеме ждут бойцов, вернувшихся с СВО, а также членов их семей.
Отметим, что в Свердловской области действует ряд мер поддержки участников СВО и из семей. Так, например, дети бойцов могут по льготе поступать в учебные учреждения среднего специального и высшего образования. Также им полагается бесплатное горячее питание в школах и колледжах.