Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за попытки атаки беспилотника в Махачкале задержали авиарейс до Перми

Аэропорт Уйташ закрыли на неопределенное время.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 ноября, в 7.45 в пермском аэропорту должен был приземлиться авиалайнер компании «Азимут» из Махачкалы, однако авиарейс задержали.

По сообщению директора махачкалинского аэропорта, полеты были приостановлены.

— Из-за инцидента с беспилотником в Каспийске аэропорт Уйташ закрыт на неопределенное время, — сообщил Саид Рамазанов.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат над Каспийском.

На онлайн-табло махачкалинского аэропорта появилась информация, что самолет авиарейса А4 4027 прибудет в Пермь в 13.40.