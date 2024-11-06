Из-за попытки атаки беспилотника в Махачкале задержали авиарейс до Перми

Сегодня, 6 ноября, в 7.45 в пермском аэропорту должен был приземлиться авиалайнер компании «Азимут» из Махачкалы, однако авиарейс задержали.
По сообщению директора махачкалинского аэропорта, полеты были приостановлены.
— Из-за инцидента с беспилотником в Каспийске аэропорт Уйташ закрыт на неопределенное время, — сообщил Саид Рамазанов.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат над Каспийском.
На онлайн-табло махачкалинского аэропорта появилась информация, что самолет авиарейса А4 4027 прибудет в Пермь в 13.40.