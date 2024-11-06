Стало известно о жертвах в результате удара ВСУ по Херсонской области

В октябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после завершения специальной военной операции Херсонская область выставит Украине счет за нанесенный ущерб. По его словам, в него войдут причиненный херсонцам, государственным и частным предприятиям материальный и моральный ущерб, а также недополученная регионом прибыль.