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Мэрия Красноярска ввела новую выплату для военнослужащих по контракту

В столице Красноярского края установили дополнительную единовременную выплату в 200 тысяч рублей для военнослужащих-контрактников.

Источник: ТАСС

Как рассказали сегодня в администрации города, получить выплату смогут красноярцы, которые заключили контракт с минобороны РФ с 1 ноября по 31 декабря этого года и отправились в зону специальной военной операции.

Эта дополнительная мера поддержки распространяется на граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства или пребывания в Красноярске, уточнили в мэрии.

Сейчас в городе действует комплекс мер социальной поддержки участников спецоперации и их семей. Это различные виды помощи, льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, налогов, при получении образования, медицинского обслуживания, при посещении спортивных и культурных мероприятий.

Относительно выплат в пресс-службе мэрии напомнили, что заключившие контракт получают 400 тысяч рублей в соответствии с указом губернатора Красноярского края и 400 тысяч рублей — от министерства обороны России. С новой выплатой от города красноярские участники СВО в сумме могут рассчитывать на разовое получение миллиона рублей и ежемесячного довольствия от 210 тысяч рублей.