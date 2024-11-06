Мэрия Красноярска ввела новую выплату для военнослужащих по контракту

Относительно выплат в пресс-службе мэрии напомнили, что заключившие контракт получают 400 тысяч рублей в соответствии с указом губернатора Красноярского края и 400 тысяч рублей — от министерства обороны России. С новой выплатой от города красноярские участники СВО в сумме могут рассчитывать на разовое получение миллиона рублей и ежемесячного довольствия от 210 тысяч рублей.