Мэрия Красноярска ввела новую выплату для военнослужащих по контракту

Как рассказали сегодня в администрации города, получить выплату смогут красноярцы, которые заключили контракт с минобороны РФ с 1 ноября по 31 декабря этого года и отправились в зону специальной военной операции.
Эта дополнительная мера поддержки распространяется на граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства или пребывания в Красноярске, уточнили в мэрии.
Сейчас в городе действует комплекс мер социальной поддержки участников спецоперации и их семей. Это различные виды помощи, льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, налогов, при получении образования, медицинского обслуживания, при посещении спортивных и культурных мероприятий.
Относительно выплат в пресс-службе мэрии напомнили, что заключившие контракт получают 400 тысяч рублей в соответствии с указом губернатора Красноярского края и 400 тысяч рублей — от министерства обороны России. С новой выплатой от города красноярские участники СВО в сумме могут рассчитывать на разовое получение миллиона рублей и ежемесячного довольствия от 210 тысяч рублей.