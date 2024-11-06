Депутат Рады считает, что Сырский готовится отступать из Курской области

Соответствующий вывод Безуглая сделала на основании серии постов Сырского в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), в которых тот рассуждает о результатах атаки ВСУ на Курскую область и утверждает, что она якобы отвлекла российские силы с других направлений. «Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области», — написала она, подчеркнув, что за это время ВСУ оставили несколько территорий в Донецкой и Харьковской областях.