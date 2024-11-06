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Forbes: Киев хочет использовать Stryker при контратаке РФ под Курском

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Киев намерен использовать бронемашины Stryker при российском наступлении под Курском. Об этом сообщил журнал Forbes.

Источник: AP 2024

«Неясно, как быстро новые Stryker поступят на Украину. При этом ясно, что украинцы будут с ними делать», — отмечает автор публикации, обозреватель Девид Экс. В своем материале он пишет также о нехватке людей в ВСУ. Указывается, что бронемашины будут единственной помощью ВСУ, которая поступит под Курск, если украинское Минобороны не решит кадровый кризис.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 29,8 тыс. военнослужащих и 184 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.