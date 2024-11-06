Около 100 жителей курского приграничья погибли от атак ВСУ с начала вторжения

В пресс-службе отметили, что в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека задокументированы случаи произвольного задержания военнослужащими ВСУ мирных граждан, применения к ним пыток и жестокого обращения. «Атаки с применением оружия взрывного действия с большой зоной поражения нанесли существенный ущерб имуществу гражданского населения и объектам гражданской инфраструктуры. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной. Владимир Фирсов подчеркнул, что защита прав пострадавших жителей приграничных районов Курской области сейчас является первоочередной задачей органов власти всех уровней», — говорится в сообщении.