Около 100 жителей курского приграничья погибли от атак ВСУ с начала вторжения

«В результате масштабных атак с применением ракет и БПЛА погибли около 100 мирных жителей региона, были ранены более 350 граждан. Свыше 120 тыс. жителей приграничных районов, среди которых около 65% составляют пенсионеры и предпенсионеры, были эвакуированы», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».
В пресс-службе отметили, что в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека задокументированы случаи произвольного задержания военнослужащими ВСУ мирных граждан, применения к ним пыток и жестокого обращения. «Атаки с применением оружия взрывного действия с большой зоной поражения нанесли существенный ущерб имуществу гражданского населения и объектам гражданской инфраструктуры. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной. Владимир Фирсов подчеркнул, что защита прав пострадавших жителей приграничных районов Курской области сейчас является первоочередной задачей органов власти всех уровней», — говорится в сообщении.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.
По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 29,8 тыс. военнослужащих и 184 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.