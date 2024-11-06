Неизвестные похитили деньги погибшего бойца СВО из Екатеринбурга

«О снятии узнали родные бойца, получившие СМС-оповещение. Месяц назад направлял по этой теме запрос в военно-следственное управление ЦВО. Там провели расследование и подтвердили факт снятия денежных средств неустановленными лицами. При этом совершенно это злодейство в банкомате Донецка», — говорится в сообщении.
По данным Иванова, теперь разбираться в истории будет военно-следственное управление. Депутат пообещал держать вопрос на личном контроле.
Ранее ЕАН писал об истории Максима, который был мобилизован на СВО в октябре 2022 года. С сентября 2023 года ему перестали платить зарплату. У мужчины на иждивении были отец и маленький сын. Депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов отправил депутатские запросы на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова, генпрокурора РФ Игоря Краснова, председателя СКР Александра Бастрыкина и военного прокурора Объединенной группировки войск Сергея Казакова. После этого мобилизованному екатеринбуржцу начали выплачивать задолженность по зарплате.