В «Ростехе» рассказали о ремонтопригодности Т-90М

Отмечается, что специалисты «Уралвагонзавода», который выпускает Т-90М, работают на сборных пунктах поврежденной техники у передовой. Они восстанавливают машины, которые экипажи не могут отремонтировать самостоятельно. Всего в ремонтных бригадах «Ростеха» на линии фронта работают более тысячи человек, которые помогают собирать отзывы от военных для улучшения техники и вооружения.