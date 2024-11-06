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В Березовском простятся с газосварщиком, погибшим на СВО

Евгений Овсянкин погиб в Херсонской области.

Источник: РИА "Новости"

В свердловском городе Березовский 7 ноября пройдет церемония прощания с 55-летним Евгением Овсянкиным, погибшим 18 октября 2024 года при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Казачьи Лагери Херсонской области. Евгений долгие годы работал машинистом крана и газосварщиком, рассказал глава Березовского Евгений Писцов, выражая соболезнования родным и близким бойца.

Траурный митинг пройдет на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. Захоронят военнослужащего в Почетном секторе Северного кладбища.