В Березовском простятся с газосварщиком, погибшим на СВО

В свердловском городе Березовский 7 ноября пройдет церемония прощания с 55-летним Евгением Овсянкиным, погибшим 18 октября 2024 года при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Казачьи Лагери Херсонской области. Евгений долгие годы работал машинистом крана и газосварщиком, рассказал глава Березовского Евгений Писцов, выражая соболезнования родным и близким бойца.