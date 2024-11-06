В правительстве Самарской области появится должность зампредседателя по вопросам СВО

«По итогам обучения мы предложим эту вакансию одному из ребят, кто проявит себя именно в этом направлении — в самом большом стремлении к тому, чтобы обеспечивать вместе с теми, кто работает в фонде, комфортные условия для наших ребят. Поэтому здесь рассчитываем, что этой практикой также воспользуются и другие субъекты», — сказал Вячеслав Федорищев.