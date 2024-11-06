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В правительстве Самарской области появится должность зампредседателя по вопросам СВО

В правительстве Самарской области появится должность заместителя председателя по вопросам, связанным с СВО, поддержкой военнослужащих и их семей. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев на управленческой сессии для руководителей филиалов госфонда «Защитники Отечества».

Источник: Коммерсантъ

«У нас уже есть опыт, когда управленческие должности в регионе занимают боевые ветераны. Максим Ковалев, Максим Девятов поступили на госслужбу в региональное правительство. Будем продолжать», — отметил глава региона.

Планируется, что пост займет один из выпускников кадровой программы обучения «Время героев».

«По итогам обучения мы предложим эту вакансию одному из ребят, кто проявит себя именно в этом направлении — в самом большом стремлении к тому, чтобы обеспечивать вместе с теми, кто работает в фонде, комфортные условия для наших ребят. Поэтому здесь рассчитываем, что этой практикой также воспользуются и другие субъекты», — сказал Вячеслав Федорищев.

Как добавил губернатор, Самарская область наработала одну из лучших практик по обеспечению поддержкой военнослужащих, куда входит более 40 различных региональных мер для участников СВО и их семей.