Справки об участии в СВО начали выдавать на Госуслугах

— С 1 ноября во всех регионах страны введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника специальной военной операции, — сообщили в Минобороны. -Если раньше участники спецоперации для подтверждения статуса были вынуждены оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов, то теперь получить справку можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах Российской Федерации.
Кроме того, оформить и получить справку теперь могут кроме военнослужащих и члены их семей.
Выдавать справки будут также филиалы фонда «Защитники Отечества» и военные комиссариаты, — утверждают в МО РФ.
Единая форма справки позволит упростить порядок оформления льгот и других мер соцподдержки всем категориям участников СВО на территории Российской Федерации.