Справки об участии в СВО начали выдавать на Госуслугах

— С 1 ноября во всех регионах страны введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника специальной военной операции, — сообщили в Минобороны. -Если раньше участники спецоперации для подтверждения статуса были вынуждены оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов, то теперь получить справку можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах Российской Федерации.