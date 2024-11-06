Россиянин получил 22,5 года за попытку взорвать железнодорожные пути

«Решением 1-го Апелляционного суда общей юрисдикции гражданину России Димитренко Александру Александровичу, 1992 г. р. назначено наказание в виде 22 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Суд признал Дмитриенко виновным в покушении на подрыв объекта транспортной инфраструктуры, в государственной измене, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
По данным следствия, в мае 2022 года Дмитриенко забрал из тайника в Воронеже взрывное устройство, которое планировал заложить под железнодорожное полотно около станции Масловка Ленинского района Воронежской области. Координаты схрона россиянину передал сотрудник ГУР.
В ЦОС сообщили, что ФСБ задержала Дмитренко у него дома. При обыске сотрудники изъяли взрывчатку, взрывные устройства, а также паспорт гражданина Украины с фотографией задержанного, оформленный на вымышленное имя.