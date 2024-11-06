Свердловчанина с ВИЧ вернут из зоны СВО

Свердловчанин с тяжелой стадией ВИЧ уже второй месяц находится в зоне СВО. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы Максим Иванов.
По словам депутата, осенью 2022 года мужчина меньше суток пробыл в сборном пункте, в связи с диагнозом ВИЧ оттуда его сразу же отпустили. После чего он официально работал и ни от кого не скрывался. Однако этим летом мужчину призвали дезертиром и забрали прямо из дома, а дальше отправили в зону СВО.
— Второй месяц мы совместно с военной прокуратурой пытаемся вернуть его домой. Прогресс есть, но остается открытым вопрос, как долго мы будем еще бороться с бюрократической машиной на местах, — сообщил Максим Иванов.
Депутат подчеркнул, что уже получил ответ от военной прокуратуры ЦВО, в котором говорилось о том, что решение о призыве отменено, а документы уже отправлены командованию воинской части.
По последним данным, сейчас мужчина находится за Авдеевкой, недалеко от передовой.