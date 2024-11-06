Свердловчанина с ВИЧ вернут из зоны СВО

По словам депутата, осенью 2022 года мужчина меньше суток пробыл в сборном пункте, в связи с диагнозом ВИЧ оттуда его сразу же отпустили. После чего он официально работал и ни от кого не скрывался. Однако этим летом мужчину призвали дезертиром и забрали прямо из дома, а дальше отправили в зону СВО.