В ЗАГСах Пермского края рассказали, как заключить брак с участником СВО

Возможность зарегистрировать брак с участником СВО в течение одного дня появилась весной 2023 года. Именно тогда вступили в силу изменения в правила регистрации брака. Журналист «КП-Пермь» сделал запрос в Комитет ЗАГС Пермского края и узнал, могут ли участники СВО заключить брак в день обращения в Прикамье.