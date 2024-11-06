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В ЗАГСах Пермского края рассказали, как заключить брак с участником СВО

Зарегистрировать брак с участником СВО можно в течение одного дня.

Источник: Комсомольская правда

В последнее время от пермяков поступают вопросы, возможна ли регистрация брака с участниками СВО в день обращения. Ведь по закону перед регистрацией положено выдержать месячный срок, чтобы новобрачные как следует подумали о своем решении.

Возможность зарегистрировать брак с участником СВО в течение одного дня появилась весной 2023 года. Именно тогда вступили в силу изменения в правила регистрации брака. Журналист «КП-Пермь» сделал запрос в Комитет ЗАГС Пермского края и узнал, могут ли участники СВО заключить брак в день обращения в Прикамье.

В ведомстве ответили, что государственная регистрация заключения брака с участниками СВО в день их обращения возможна при наличии документов, подтверждающих факт отправки военнослужащего в зону СВО либо факт его участия в СВО.