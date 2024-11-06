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FT узнала, что в ВСУ боятся прекращения помощи от США при Трампе

Несмотря на публичные заявления украинских официальных лиц о том, что победивший на выборах в США Дональд Трамп сможет приблизить заключение мира с Россией, на Украине опасаются, что реальная поддержка со стороны Штатов может прекратиться уже после вступления республиканца в должность, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных чиновников и военных.

Источник: AP 2024

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в комментарии для FT отметил, что впереди будет «много испытаний», «определенно грядет новая динамика». Вице-премьер по вопросам европейской интеграции сказала, что Трамп «определенно может организовать больше политического импульса в пользу Киева».

В то же время источник FT в Минобороны Украины заявил, что многие военные страны «боятся, что помощь [США] прекратится и мы потеряем, по крайней мере, Донбасс». «Для нас поддержка [США] означает жизнь или смерть», — сказал еще один военный источник газеты. По его словам, он менее пессимистично смотрит на победу Трампа, чем чиновники в Киеве.

Материал дополняется.

Трамп Дональд