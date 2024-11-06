FT узнала, что в ВСУ боятся прекращения помощи от США при Трампе

В то же время источник FT в Минобороны Украины заявил, что многие военные страны «боятся, что помощь [США] прекратится и мы потеряем, по крайней мере, Донбасс». «Для нас поддержка [США] означает жизнь или смерть», — сказал еще один военный источник газеты. По его словам, он менее пессимистично смотрит на победу Трампа, чем чиновники в Киеве.