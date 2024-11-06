Верховный суд подтвердил приговор экс-министру ДНР Стрелкову

Стрелков называл себя выходцем из ФСБ и говорил, что ушел из спецслужбы в 2013 году в звании полковника. В 2014-м он стал одним из лидеров ополчения в Донбассе, после чего несколько месяцев возглавлял Министерство обороны ДНР.