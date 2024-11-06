Верховный суд подтвердил приговор экс-министру ДНР Стрелкову

«Приговор Стрелкову оставлен кассацией без изменений», — сообщил Молохов.
Заседание суда прошло 6 ноября. Это уже третья инстанция, рассматривающая дело.
В мае 2024 года первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Стрелкова, тогда приговор вступил в силу.
Мосгорсуд в январе 2024 года приговорил Стрелкова по делу о призывах к экстремистской деятельности через интернет по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса России.
Стрелков называл себя выходцем из ФСБ и говорил, что ушел из спецслужбы в 2013 году в звании полковника. В 2014-м он стал одним из лидеров ополчения в Донбассе, после чего несколько месяцев возглавлял Министерство обороны ДНР.
Его задержали летом 2023 года. Источники РБК сообщили, что задержание прошло по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».
Сам Стрелков утверждал, что его преследование связано с постами в телеграм-канале. В начале августа материалы дела Стрелкова засекретили.
Стрелков не признал свою вину и не намерен просить президента Владимира Путина о помиловании.
В сентябре адвокат Молохов сообщал, что его подзащитный учится на электрика в колонии в свободное время от основной работы обмеловщика на швейном производстве, срок обучения составляет девять месяцев.
Его супруга Мирослава Регинская ранее сообщала со ссылкой на письма Стрелкова из колонии, что тот дважды писал заявления об отправке в зону военной операции, однако оба раза их не приняли.
Телеграм-канал SHOT ранее сообщал, что Стрелков может выйти из колонии по УДО в конце года после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре.