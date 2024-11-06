Бойцы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ в ЛНР

«Военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” с помощью БПЛА выявили перемещение пикапа с личным составом ВСУ в одной из лесополос на территории ЛНР. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели», — рассказали в министерстве.
В Минобороны информировали, что разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи. Оператор ударного беспилотника, управляя дроном с системой сбросов боеприпасов точным попаданием уничтожил пикап боевиков ВСУ. Тем самым было сорвано проведение ротации противника на линии боевого соприкосновения.