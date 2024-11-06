Ход операции по уничтожению ВСУ
Группировка войск «Север» отразила четыре атаки противника в направлении населенного пункта Новоивановки и сорвала атаку ВСУ в направлении населенного пункта Леонидово. Подразделения группировки продолжили наступление и нанесли поражение украинским силам в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по уничтожению сил продолжается.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 250 человек. Уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две БМП Bradley производства США, и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 30 050 человек. Уничтожено 184 танка, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 088 боевых бронированных машин, 817 автомобилей, 261 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Данные о погибших жителях курского приграничья
С начала атак ВСУ в приграничных районах Курской области погибли около 100 мирных жителей, более 350 ранены. Около 120 тыс. человек эвакуированы. Зафиксированы случаи жестокого обращения с мирными гражданами и значительный ущерб инфраструктуре.
Возможность отступления ВСУ из Курской области
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских сил из Курской области, ссылаясь на его посты в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Она предложила ему самому остаться в российском регионе.
СМИ о планах Киева при контратаке РФ под Курском
Киев планирует применить бронемашины Stryker при российском наступлении под Курском. Однако неизвестно, насколько быстро они прибудут на Украину, а также как ВСУ решит проблему нехватки кадров, что может повлиять на помощь в этом регионе.
Восстановление домов в курском приграничье
Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил в своем Telegram-канале, что на восстановление домов после атак ВСУ потребуется свыше 100 млрд рублей. По данным губернатора, около 2,5 тыс. семей уже получили жилищные сертификаты. На эти цели из федерального бюджета направили 14,5 млрд рублей.