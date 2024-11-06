Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 6 ноября 2024 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 30 050 человек. Уничтожено 184 танка, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 088 боевых бронированных машин, 817 автомобилей, 261 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.