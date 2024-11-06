В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека

«В Старомлиновке вследствие применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения. Кроме того, при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1971 года рождения в Новоукраинке», — говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Он отметил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.