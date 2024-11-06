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В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Два человека получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«В Старомлиновке вследствие применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения. Кроме того, при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1971 года рождения в Новоукраинке», — говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Он отметил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 14.00 выпустили по поселку Старомлиновка два снаряда калибром 155 миллиметров.

«Со стороны вооруженных формирований Украины совершены три вооруженных атаки, выпущено около 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа», — резюмировал Пушилин.