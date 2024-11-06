В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

Согласно данным ресурса, в Киевской области тревога прозвучала в 23.39 мск. Кроме того, сигнал тревоги прозвучал в 22.16 в Сумской области, в 22.27 в Черниговской области и в 23.17 в Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.