Российские военные эвакуировали очередной трофейный танк Leopard-2A4, переданный ВСУ со стороны Германии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По известным данным, танк у населенного пункта Победа на кураховском направлении был подбит бойцами ВС РФ с помощью FPV-дронов. После его уничтожения военные на Т-90 вывезли трофей из зоны боевых действий в тыл.
Ранее российские военные из состава группировки войск «Днепр» эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi в Курской области. Машина оказалась с полным боекомплектом и без серьёзных повреждений.
Глава Минобороны России Андрей Белоусов отмечал, что РФ использует выявленные уязвимости трофейной техники НАТО при создании нового вооружения.