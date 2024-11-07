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В Сети появились кадры эвакуации трофейного танка Leopard

Российские бойцы вывезли танк ВСУ из зоны боевых действий на кураховском направлении.
Источник: Аргументы и факты

Российские военные эвакуировали очередной трофейный танк Leopard-2A4, переданный ВСУ со стороны Германии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По известным данным, танк у населенного пункта Победа на кураховском направлении был подбит бойцами ВС РФ с помощью FPV-дронов. После его уничтожения военные на Т-90 вывезли трофей из зоны боевых действий в тыл.

Ранее российские военные из состава группировки войск «Днепр» эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi в Курской области. Машина оказалась с полным боекомплектом и без серьёзных повреждений.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов отмечал, что РФ использует выявленные уязвимости трофейной техники НАТО при создании нового вооружения.