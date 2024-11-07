В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве снова прозвучала серия взрывов», — рассказали журналисты.
Примерно за час до этого в Киеве также прозвучали взрывы. Кроме того, они раздались в населённом пункте Иороде Ирпень Киевской области.
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по одному из ключевых железнодорожных мостов под Одессой.