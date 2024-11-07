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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Источник: Freepik

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

«В Киеве снова прозвучала серия взрывов», — рассказали журналисты.

Примерно за час до этого в Киеве также прозвучали взрывы. Кроме того, они раздались в населённом пункте Иороде Ирпень Киевской области.

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по одному из ключевых железнодорожных мостов под Одессой.